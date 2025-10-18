今季限りで退任する横浜ＤｅＮＡの萩原龍大チーム統括本部長（資料写真）横浜ＤｅＮＡの萩原龍大チーム統括本部長が、今季限りで退任することが１７日、球団関係者の話で分かった。後任は未定。萩原本部長は２０２２年１２月に編成トップに就任。昨季は筒香の５年ぶり復帰に尽力した。今季はバウアーの再獲得やシーズン途中にもフォード、ビシエド、藤浪と積極的な補強に動いて三浦監督を支えてきた。