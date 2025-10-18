µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢ÇÈÍð¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²ÅÙ¤âÆó·³Íî¤Á¡££²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁöÍ¥¾¡¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì£Êý¤ÎÂçÎÌ±ç¸î