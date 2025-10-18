横浜地裁（資料写真）旧ジャニーズ事務所（ＳＭＩＬＥ−ＵＰ．、スマイルアップ）の性加害問題を巡り、被害補償金を受け取った男性２人が、性加害問題当事者の会の元代表者から補償業務の支援に対する謝礼金として補償金の一部を支払うよう求められたことに対し、その義務は負わないとして債務不存在の確認を求めた訴訟の判決公判が１７日、横浜地裁であった。小西洋裁判長は「債務は存在しないことを確認する」と原告側の主張を