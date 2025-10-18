写真左から、松尾崇氏、広瀬浩一氏、栗原絵里子氏、梅沢保雄氏任期満了に伴う鎌倉市長選が１９日告示される。これまでに立候補を表明しているのはいずれも無所属で、５選を狙う現職の松尾崇氏（５２）と、いずれも新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）、同市議の栗原絵里子氏（５６）、造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）の４人＝表明順。４期１６年の松尾市政に対する評価や訪日観光客によるトラブルが深刻化しているオー