劇作家、演出家、俳優の野田秀樹（69）が文化功労者に選ばれ、17日、コメントを発表した。24年は松本潤、長澤まさみ、永山瑛太らが出演した舞台「正三角関係」が東京をはじめロンドンでも上演され、今年は歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」で「野田版研辰の討たれ」が再演された。以下、コメント全文。◇◇◇学生の時に芝居を始めて「芝居が好き」という一心で、舞台作品を作ってまいりました。気が付いたら50年たっ