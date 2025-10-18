2025年の文化勲章と文化功労者が発表されました。文化勲章に選ばれたのは元プロ野球選手で監督もつとめた王貞治さん（85）や、今年のノーベル化学賞を受賞した京都大学理事の北川進さん（74）、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんなど、8人です。王貞治さん：選手、監督、コーチという立場になって多くのみなさんに支えられている。改めてみなさんに感謝の意を表して、ありがとうございましたと言いたいです。コシノジュ