政府は17日、文化功労者選出者を発表した。落語家柳家さん喬（77）は都内で会見を行い「驚きました。想像もしていませんでした」と話し、海外での活動にも触れ「文化活動のことを見ててくださっていたんだなとありがたいです」と喜んだ。1967年（昭42）に5代目柳家小さんさん（02年死去）に入門した。さん喬は「師匠のお墓参りに行こうと思ってます。師匠のおかげで大それたものをちょうだいしました、と言いたいですね。小さんの