セ・リーグ２位から下克上を目指したＤｅＮＡは、阪神とのＣＳファイナルステージ第３戦（１７日、甲子園）に０―４で完敗。通算０勝４敗となり、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の在任５年間の戦いは幕を閉じた。終戦を迎えた三浦監督は左翼席の一角から応援してくれたファンたちにあいさつ。藤川監督から花束を贈られてグラウンドを去った。ロッカーでは選手、スタッフの一人ひとりに一言ずつ言葉をかけ、別れの握手