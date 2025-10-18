いろいろな意味で大きな１勝だ。日本ハムは「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第３戦（１７日、みずほペイペイ）でソフトバンクに６―０で完勝。通算成績を１勝３敗とし、土壇場で踏みとどまった。先発した伊藤が８回５安打無失点、１１奪三振とエースの力を存分に発揮すれば、打線も４番に座った郡司の４打点、主砲・レイエスの２試合ぶりの一発で大量得点を叩き出した。投打の役者が相次