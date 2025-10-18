阪神はＤｅＮＡとの「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第３戦・ＤｅＮＡ戦（１７日、甲子園）に４―０で完勝。３連勝で優勝アドバンテージ１勝を含めた通算成績を４勝０敗とし、２年ぶりとなる日本シリーズ進出を決めた。本紙評論家の伊勢孝夫氏は圧倒的な強さでセ５球団を退けた阪神を「球団史上最強のチーム」と論じた上で、巨人の黄金期を率いた伝説的名将と虎の現指揮官を重ね合わせてい