米国・ＷＷＥの日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１７日、東京・両国国技館）で、?反逆のカリスマ?ＣＭパンク（４６）が１４年ぶりの来日試合に出場。強烈なオーラで、日本のユニバース（ファン）を魅了した。メインイベントで、ドミニク・ミステリオ（２８）の持つインターコンチネンタル王座に挑戦。パンクは米ハードロックバンド「リビング・カラー」の往年のヒット曲「ＣｕｌｔｏｆＰｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ」