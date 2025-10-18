政府は１７日、２０２５年度の文化功労者として劇作家で演出家の野田秀樹氏ら２１人を選んだ。野田氏は１９５５年、長崎県生まれ。東京芸術劇場芸術監督、多摩美術大学名誉教授を務めている。東京大学在学中に「劇団夢の遊眠社」を結成し、数々の名作を生み出した。９２年に劇団解散後、ロンドンに留学。帰国後の９３年に「ＮＯＤＡ・ＭＡＰ」を設立した。「キル」「赤鬼」」パンドラの鐘」「ザ・キャラクター」「エッグ」