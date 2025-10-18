ＤｅＮＡ・萩原龍大チーム統括本部長が今季限りで退任することが１７日、分かった。球団では三浦監督も今季限りで辞任することが決まっており、現場、編成のトップがそろって交代することになった。萩原氏は２２年オフ、三原一晃球団代表（当時）の後任として編成部門のトップに就任。２３年にはレッズ在籍時の２０年にサイ・ヤング賞を受賞したバウアーを、昨年にはジャクソン、ケイを、今季も藤浪やビシエド、フォードを獲得