ＤｅＮＡがアンソニー・ケイ投手（３０）に来季の契約延長のオファーを検討していることが１７日、分かった。左腕はこの日、ＣＳ最終Ｓ阪神戦に先発。初回に佐藤輝に先制３ランを浴びるなど４回２／３を投げ５安打４失点。崖っぷちの大一番で結果を残せなかったが、来日２年目で２４試合に先発し９勝６敗、防御率１・７４。秋山登が１９６０年に記録した同１・７５を抜いて球団歴代１位の防御率をマークした左腕を欠かせない戦力