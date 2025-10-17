名古屋めしが餃子になった！ 人気居酒屋の新名物をご紹介 岩塚駅徒歩すぐの場所から岡崎や刈谷などの三河エリアまで、愛知県内に7店舗展開している『にこにこ餃子』に、名古屋人の心をくすぐる新名物が誕生！ 10月22日(月)より販売がスタートする「名古屋めし餃子」で、あんかけスパ風・どて煮・麻婆台湾の3種類。 それぞれが名古屋の食文化をそのまま餃子に閉じ込めた、唯一無二のご当地グルメです！ 新メニュー