ＤｅＮＡの来季新監督に、相川亮二１軍ディフェンスチーフコーチ（４９）が最有力となっていることが１７日、分かった。チームはＣＳ最終ステージで阪神に３連敗し、敗退が決定。新監督の下、１９９８年を最後に１２球団最長となる２７年間遠ざかるリーグ優勝を目指す。相川新監督に来季のチームの指揮が託される。三浦大輔監督は９月２８日の広島戦（マツダ）でリーグ２位を決めた後、選手、コーチらを集めて今季限りで辞任す