◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神・森下、佐藤輝の３、４番が目立った最終Ｓとなったが、陰の立役者は細心かつ大胆なリードを見せた坂本だ。この日、唯一のピンチとなった８回。２死満塁で石井が、蝦名を２ストライクと追い込んでから甘く入ったフォークをファウルにされると、思わずマウンドに駆け寄った。石井が直前に首を振っており、バッテ