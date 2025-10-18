◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢が終盤に力尽きた。今季最多１２６球で毎回の１０奪三振と力投したが、７回途中６失点（自責５）。７回は先頭・山県の左越えソロで３点目を許し、さらに２死満塁のピンチを迎えたところで降板。「あのような形でマウンドを降りて悔しい」と、がっくり。救援した木村光が郡