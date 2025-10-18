歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が文化勲章を受章することになり、１７日に都内で記者会見を行った。名優の条件とされる「顔よし、声よし、姿よし」を体現する仁左衛門が、歌舞伎俳優で１１人目の文化勲章を受章した。電話で吉報を受け、仏壇に手を合わせて先祖に報告したという。謙虚な姿勢で喜びをかみ締めた。「ありがたいこと。子孫への置き土産。そのような気持ちですね。こういう（歌舞伎俳優の）家に生まれて、しかも自分が