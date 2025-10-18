広島の栗林良吏投手が、来季から先発に挑戦することが１７日、分かった。新井監督が明かした。入団からリリーフ一筋、５年間で２７１登板１３４セーブの右腕。「今までは一度の失敗も許されないところで投げていた。（先発転向で）幅が広がって、彼のためにもなると思う」と、指揮官。シーズン終了のタイミングで本人に打診し、挑戦が決まった。指揮官は、１年前の昨季終了後から構想を抱いていたという。「球種も多いし、クイ