美しく修復された旧東ドイツ国鉄の特急用気動車VT18.16型（撮影：橋爪智之）【写真はこちら】▶鉄道ファンの熱意でよみがえった東ドイツの「ボンネット型超特急」▶現役時代のようにピカピカになった外観や重厚な車内、特徴的な台車とエンジン、運転席の内部▶そして復活当日の試運転の様子まで貴重な姿2025年10月2日、ドイツ東部の町ハルバーシュタット。車両工場内の引き込み線に、4両編成のピカピカの車両がエン