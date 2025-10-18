横浜Mはホームで浦和と戦う。18日に27歳の誕生日を迎えるMF渡辺皓太が決意を新たにした。「なんとしても今年残留を決めてJ1で戦う。最悪な誕生日にしたくない。しっかり勝って勝ち点3を取っていい誕生日にする」。現在、チームは残留圏17位だが、降格圏18位の横浜FCとは勝ち点31で並んでいる。残り5試合へ「落とせない。全部、決勝戦のつもりでやらないといけない」と覚悟を示した。