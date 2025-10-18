豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」は3日目。注目は10Rだ。小森が後輩脇本の番手から3連勝を目指す一戦。高久保の3番手固めも頼もしい。近畿スジ＜3＞＜9＞、＜3＞＜4＞。＜1＞桑名僚也寺沼君へ。＜2＞佐藤壮石塚さんへ。＜3＞小森貴大ラインで決まるように力勝負をしようと思っていた。状態はいいので、しっかりケアして。脇本君へ。何度もある。＜4＞高久保雄介小森君