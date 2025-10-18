別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は3日目。準決勝の注目は10Rだ。九州5車が阿部英―渡辺豪の福岡勢と、青柳―中川誠―牧に分かれての4分戦。初日特選で好回転の捲りを放った中釜がシャープな捲りでまとめて蹴散らす。上田が気合で続くとみたが、離れるケースも考慮したい。青柳次第で中川誠や渡辺雅、阿部英の絡みにも警戒必要。＜1＞上田国広初日よりは少し楽だった。中釜君へ。＜2＞中川誠一郎石川航大