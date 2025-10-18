◇明治安田生命J1第34節FC東京0ー0広島（2025年10月17日Eピース）代表活動から休む間もなくチームの練習に合流したFC東京・DF長友は、フル出場で敵地から勝ち点1を持ち帰ることに貢献した。守る時間が長い試合だったが、要所を引き締めたベテランは守備で穴をあけなかった。広島が得意とする縦に速いカウンターも数的不利な状況でも「セオリー通り」と言い、賢く防いだ。勘所を押さえたベテランは「この堅い守備をチーム