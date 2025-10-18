【アンジェ（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会は１７日、フランス西部アンジェで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は、今季からシニア本格参戦の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が今季世界最高の７８・００点で首位に立った。中井は冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させると、続く３回転の連続ジャンプも決めて、演技後は大きくガッツポーズ。「