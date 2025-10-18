キアヌ・リーブス（61歳）が、ハリウッドに来たばかりの頃に改名を勧められた経験を語った。ポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演したキアヌは、「16歳くらいでギャラをもらい、16〜17歳でプロの俳優だった」と振り返る。トロントからロサンゼルスにやってきた当時20歳のキアヌは、車を降りた時にマネージャーから「君の名前を変えたいんだ」と言われたそうで、これが「ハリウッドの洗礼」を受けた瞬間だったという。キアヌは