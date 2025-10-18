18日(土)午前3時、フィリピンの東で、台風24号「フンシェン」が発生しました。台風24号「フンシェン」発生18日(土)午前3時、フィリピンの東で台風24号「フンシェン」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風24号は今後、フィリピンの東を西よりに進み、フィリピンや南シナ海へ進む見通しです。尚、日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「フンシェン