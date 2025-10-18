アメリカのベッセント財務長官は中国の何立峰副首相と来週、マレーシアで会談し、トランプ大統領と習近平国家主席による首脳会談の準備を進める予定だと明らかにしました。アメリカベッセント財務長官「私のカウンターパートである何立峰副首相と私はきょうの夜8時半か9時ごろから電話で会談する予定です。そして、おそらく来週の土曜日には代表団も交えてマレーシアで直接会談し、首脳会談の準備を進める予定です」ベッセント財