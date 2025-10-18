ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は5日目。準優の注目は11Rだ。片岡のスリット気配はピカイチ。スローから伸び返すパワーがある。あとはスタートと1Mのターンに集中。捲りも差しもシャットアウトして力強く逃げ切る。岡崎は捲り差しに照準を定める。艇間を割れるレース足は備わっている。佐藤隆は差し回りが濃厚。岡崎に捲られない程度のスタートは決めておきたい。カドから自在に運ぶ永井も連対