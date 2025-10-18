【6R】今回はチャレンジレース。例に漏れず127期の新人がV争いの中心になる。いずれも武雄バンクは初挑戦。初日に推すのは98期の須永勝太だ。今期は3班に降格しているが、10場所を消化して6度優出。初日予選は8月の四日市から5場所連続で連対をキープしている。初日予選のパートナーは新人の岩辺陸。「番手を回るのは初めて。集中してついていく」と須永は目を輝かせた。「長い距離をもがきたい」と岩辺も先行勝負を口にした