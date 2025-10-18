女子SP演技する中井亜美＝アンジェ（共同）【アンジェ（フランス）共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪シーズン本格化を告げるグランプリ（GP）シリーズ第1戦、フランス大会は17日、アンジェで開幕し、女子ショートプログラム（SP）は17歳でGPデビュー戦の中井亜美（TOKIOインカラミ）がトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）に成功して今季世界最高の78.00点で首位に立った。今季限りで引退する前世界女王