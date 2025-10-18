ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が１７日、東京・紀伊國屋ホールで初日を迎えた舞台「『新画狂人北斎』−２０２５−」（２２日まで同所。以後、長野、石川、大阪など）の囲み取材と公開通し稽古に主演の西岡紱馬（７９）らと臨んだ。絵師・葛飾北斎（西岡）と、目付や南町奉行という要職に就いた鳥居耀蔵（寺西）が対立していく物語。ちょんまげ姿を披露した寺西は「初めてかつらをつけた時に不安はありました」