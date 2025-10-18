timeleszの寺西拓人さんが出演する舞台『新 画狂人北斎』−2025−のゲネプロと取材会が17日(金)に行われ、主演の西岡紱馬さん、共演の雛形あきこさん、廣瀬智紀さん、演出の宮本亞門さんらと共に登壇しました。【写真を見る】【timelesz・寺西拓人】まげ姿に「これで合っているのか？」西岡紱馬から?好敵手認定?本作は、宮本亞門さん演出の人気『画狂人北斎』を完全リニューアルした新作。主演で葛飾北斎を演じる西