7月投開票の参院選で、大阪府にある老人ホームの入居者約30人分の投票用紙に特定候補者の名前を記入し、投票を偽造したとして、府警は、公選法違反容疑で30代男性ら3人を書類送検した。捜査関係者への取材で17日分かった。