俳優西岡徳馬（79）が17日、都内の紀伊国屋ホールで、主演舞台「『新画狂人北斎』−2025−」（17〜22日、同所など）のゲネプロ取材会に臨んだ。「画狂人北斎」として17年に朗読劇が上演され、ストレートプレイの舞台作品で19年、21年、23年とブラッシュアップしてきた。今作は同じ宮本亞門氏（67）演出で脚本を完全リニューアル。西岡演じる江戸後期の絵師・葛飾北斎と、timelesz寺西拓人（30）演じる南町奉行・鳥居耀蔵の対立を