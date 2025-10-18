【モデルプレス＝2025/10/18】timeleszの寺西拓人が10月17日、都内で開催された舞台「『新 画狂人北斎』‐2025‐」取材会に、西岡徳馬、雛形あきこ、廣瀬智紀、演出の宮本亞門氏と共に出席。メンバーの観劇に期待をのぞかせた。【写真】timelesz寺西拓人、最初は心配だったまげ姿◆寺西拓人、ゲネプロの感想語る本作は、『画狂⼈北斎』として、2017年に宮本亞⾨が演出し、朗読劇「画狂⼈ 北斎」を上演。2019年に