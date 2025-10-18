オリックスが１、２軍のコーチ陣と契約を更新することが１７日、分かった。この日までに全員と面談を終了し、来季の組閣に着手。就任２年目の岸田護監督（４４）を支えるヘッドコーチに波留敏夫２軍監督（５５）を起用することが決まった。波留２軍監督は横浜（ＤｅＮＡ）や中日、ロッテでプレーし、２３年にオリックスの育成チーフコーチに就任。熱心な指導に定評がある。２１年から５年間務めた水本勝巳ヘッドコーチ（５７）