ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が１７日、東京・紀伊國屋ホールで開幕した舞台「新画狂人北斎‐２０２５‐」（２２日まで、同所など）の取材会に出席した。２０１７年に宮本亞門氏が演出し、墨田北斎美術館や英・大英博物館などで初演。２１、２３年にも上演された。今回も宮本氏の演出だが、葛飾北斎と幕臣・鳥居耀蔵の対峙（たいじ）を軸に展開するストーリーにリニューアルした。主演の西岡徳馬（７９）が北斎を、寺