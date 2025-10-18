8人組グループ・timeleszの寺西拓人が17日、東京・紀伊國屋ホールに上演される舞台「『新 画狂人北斎』-2025-』囲み取材会に登壇した。主演の西岡徳馬演じる葛飾北斎と相対する鳥居耀蔵役の寺西に、西岡、演出の宮本亞門氏からは絶賛の声が飛び交った。【集合ショット】いいお顔⋯！誇らしげな顔を浮かべる寺西拓人ら豪華出演陣西岡はゲネプロを終え、さっそく「きょうは、てら（寺西）とばっちりセッションができた」と