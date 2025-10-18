ＮＹ各市場３時台ダウ平均は２４０ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間14:05）（日本時間03:05） ダウ平均46193.13（+240.89+0.52%） ナスダック22647.30（+84.76+0.38%） CME日経平均先物48325（大証終比：+775+1.61%） 欧州株式17日終値 英FT100 9354.57（-81.52-0.86%） 独DAX 23830.99（-441.20-1.82%） 仏CAC40 8174.20（-14.39-0.18%） 米国債利回り