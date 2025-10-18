◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第 1日（2025年10月17日フランス・アンジェ）女子SPが行われ、今季シニア転向の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が自己ベストを9点も大幅更新する78・00点で首位発進した。冒頭の大技トリプルアクセルを完璧に決め、流れに乗ってノーミスで笑顔締め。GPデビュー戦でいきなりSP今季世界最高点を叩き出した。日本勢史上3人目となるGP初出場優勝も見えた。22〜24年世界選手権3連覇