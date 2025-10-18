【ワシントン共同】トランプ米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との会談冒頭で、巡航ミサイル「トマホーク」について「危険な兵器だ」と指摘し、供与すれば戦闘の激化を含む「多くの悪い事態」が起こりうると述べた。