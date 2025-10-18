【ワシントン共同】トランプ米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との会談冒頭、米国が供与を検討する巡航ミサイル「トマホーク」は「米国も必要だ」と語り「膨大な数の強力な兵器を供与するのは簡単なことではない」と述べた。