お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）による初の個展「空を横切る飛行雲」が、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催される。これに先立ち、10月16日にはオープニングセレモニーが開かれ、浜田雅功が出席した。セレモニーには、“画家の浜田雅功”本人に加え、本展の豪華クリエイティブチームが登壇。展覧会の幕開けを華々しく祝った。セレモニーの冒頭「画家・浜田雅功先生にご登壇いただきます