ＮＹ各市場２時台ダウ平均は１３０ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均46082.75（+130.51+0.28%） ナスダック22586.16（+23.62+0.10%） CME日経平均先物48245（大証終比：+695+1.44%） 欧州株式17日終値 英FT100 9354.57（-81.52-0.86%） 独DAX 23830.99（-441.20-1.82%） 仏CAC40 8174.20（-14.39-0.18%） 米国債利回り