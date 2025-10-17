恋のはじまりは甘くても、気づけばあなたばかりが我慢していることも。そんな“自己中男子”との恋に疲れた経験ありませんか？そこで今回は、そんな「都合のいい関係」に陥りやすい女性の特徴を解説します。「優しさ＝愛情」と勘違いしてしまう自己中男子ほど、最初は甘い言葉で近づいてきます。「心配してるよ」「君のためだよ」なんてセリフで、支配を“優しさ”にすり替えるのが上手。でも、本当の優しさは、あなたをコントロー