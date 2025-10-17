「優しいのに、踏み込んでこない」「好かれてる気がするのに、進展しない」恋の相手が、意思表示を“曖昧”にする男性だと、とてもモヤモヤするもの。そこで今回は、そんな男性の“本音”を上手に引き出すコツを紹介します。「優しい＝好き」とは限らないまず知っておきたいのは、「優しさ＝好き」という意味ではないということ。相手を傷つけたくないとき、つい“いい人”を演じてしまう男性は多いのです。LINEにちゃんと返信する