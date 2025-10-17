「もう日差しも弱くなったし、日焼け止めはお休みでいいかな？」という油断こそ、肌の老化を早める原因の１つ。実は紫外線は、真夏だけでなく秋や冬にも容赦なく降り注いでいます。特に肌のバリア機能が低下しやすいこの季節は、少しの紫外線でもダメージが蓄積しやすい時期。そこで今回は、秋冬も【UVケア】を怠ってはいけない理由を解説します。🌼今の洗顔、逆効果になっていない？肌トラブルを防ぐための【正しい洗顔ル