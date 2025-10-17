「彼から誘ってくれたらいいのに」「私から動くのはなんか負けた気がする」などと“待つ恋”をしていませんか？でも、恋愛をうまく進めている女性ほど“自分から動く”傾向があるんです。そこで今回は、“受け身女子”より“行動する女性”の方が恋を叶えやすい理由を紹介します。“行動する女性”は「印象に残る」恋の始まりでは、「誰よりも印象に残ること」が一番の大事。ちょっとしたメッセージや、笑顔で話しかける一歩が、彼